Барнаул, , 09:55 — REGNUM В январе — марте 2021 года на 4665 родившихся в Алтайском крае пришёлся 10 141 умерший. Это на 30,7% больше в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Данные о естественном движении населения Алтайского края опубликовало территориальное управление государственной статистики.

Естественная убыль населения увеличилась с 3044 человек (2020 год) до 5476.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года Алтайский край стал антилидером по естественной убыли населения в Сибири: за первый месяц текущего года не стало 2429 жителей региона.

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