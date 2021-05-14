Уфа, , 09:56 — REGNUM Тело мужчины обнаружено в перевернутом автомобиле в Башкирии. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

Сообщается, что информация по происшествии поступила стражам порядка Бижбулякского района утром 14 мая. Перевернутый автомобиль ВАЗ-2109 был найден в руднике рядом с д. Мулланур-Вахитово. В автотранспортном средстве было обнаружено тело 39-летнего мужчины.

Отмечается, что в настоящее время сотрудники оперативных служб устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на трассе в Башкирии в результате опрокидывания автомобиля пострадал один человек.