Сингапур, , 09:55 — REGNUM Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России завершил визит в Сингапур. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и морского буксира «Калар» завершил деловой заход в Сингапур, куда прибыл 11 мая», — говорится в сообщении.

Также указывается, что во время стоянки российских кораблей военно-морской базе Чанги их экипажи пополнили запасы воды и топлива. После этого отряд кораблей ТОФ продолжил выполнять свои плановые задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 13 мая командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев рассказал, что фрегат «Адмирал Головко» проекта 22 350 будет передан ВМФ России в 2022 году.