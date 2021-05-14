14 мая 2021 | Время чтения 5 мин

Слова заместителя председателя Независимой партии Турции Селима Котиля относительно того, «кто добывает богатства из недр нашей страны?», сказанные им в ходе программы на телеканале Meltem TV, стали предметом обсуждения в аккаунте Sakalar İskitler (@Saka_larr) в Твиттере, в котором публикуются исторические исследования.

Ариф Асалыоглу, , 12:20 — REGNUM Слова заместителя председателя Независимой партии Турции Селима Котиля относительно того, «кто добывает богатства из недр нашей страны?», сказанные им в ходе программы на телеканале Meltem TV, стали предметом обсуждения в аккаунте Sakalar İskitler (@Saka_larr) в Твиттере, в котором публикуются исторические исследования.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Ниже приведены слова, сказанные Селимом Котилем в прямом эфире, обсуждения относительно которых до сих пор не утихают в социальных сетях:

«В 1924 году Ататюрк издал закон под номером 424, запрещающий иностранцам заниматься добычей полезных ископаемых в стране, а иностранным предприятиям — вести горнодобывающую деятельность. Все правительства соблюдают этот закон. Мы сами начинаем добывать полезные ископаемые в нашей стране, такие как бор, медь, уголь и золото. Однако правительство ПСР в 2003 году проводит ночную операцию, в результате которой парламентом принимается один закон. И на основании этого закона, одобренного Эрдоганом, в Турции снова активизируются компании, в особенности из Великобритании и США».

В аккаунте Sakalar İskitler (прим. скрывающийся народ древней Анатолии) в Твиттере в связи с этим публикуются следующие комментарии:

@Saka_larr: «Пожалуйста, послушайте эту речь, заставившую замолчать тех, кто говорил, что «в Лозаннском договоре есть секретные пункты, до 2023 года мы не можем добывать наши полезные ископаемые». Власть предоставила 400 с лишним лицензий на добычу полезных ископаемых по всей стране, и 98% от этих доходов передала иностранцам!»

@Saka_larr: «Те, кто злится на наши высказывания о ПСР, что это «партия проекта», вместо того, чтобы злиться, пусть лучше начнут анализировать, задавать вопросы, разбираться и подвергать сомнению… Пока расхищаются природные богатства нашей страны, пусть об этом узнают все!»

Реджеп Тайип Эрдоган. Партия справедливости и развития Akparti.org.tr

@Saka_larr: «Один из кардиналов Австралии сказал однажды, что «Турция — очень важная страна, чтобы предоставить туркам управление ею»… Поэтому турки и не могут управлять Турцией!!! Эта эксплуатация продолжится и впредь, пока ты не проснешься и не поймешь!!!»

Пользователь с ником Kuvaa пишет следующий комментарий в поддержку этого:

@Kuvaa6: «То, что они не могли сделать в освободительной войне, теперь делают вполне законно. А власть ПСР предоставляет им возможность, то есть выполняет свой долг».

Пользователь по имени Нурсель также высказывается в поддержку этого утверждения:

@Nursel15010121: «Дай Бог, чтобы в итоге ПСР нас не превратила в Палестину…»

Пользователь по имени Gölge Adam комментирует следующим образом:

@recepsenel8: «Они не уходят из Африки по той же причине — оккупации добычи полезных ископаемых. Они обрекли людей на голод, на страдания. Вот почему Африканский континент находится под оккупацией и эксплуатируется. Если нас вовлекут в эту игру, то мы пострадаем больше, чем Африка. Все иностранные компании следует вывести из нашей страны и уничтожить, а сейчас еще затеяли игру с запретом под названием ковид. Люди, очнитесь!»

Пользователь с ником Zafer Alone пишет следующий комментарий:

@Alone_pathfinde: «Что еще выросло за время правления ПСР? Цены, штрафы, налоги, самоубийства, иностранцам отдали полезные ископаемые. У нас есть полезные ископаемые стоимостью 3 квадрильона долларов. Благодаря этому мы даже можем сделать минимальную заработную плату в 2000 долларов».

В продолжение темы пользователь с ником Topal Osman Ağa опубликовал два комментария:

@topalosman2834: «Ататюрк посредством своего закона о сельском хозяйстве национализировал горнодобывающую промышленность. Пришла ПСР и посредством постоянных полуночных операций отдала 98% от дохода горнодобывающей промышленности англичанам и американцам! Мы снова вернулись в Османскую империю. Природу грабят иностранные компании и их мелкие местные сообщники. Народ, просыпайтесь, пробудитесь от своих грез!»

@topalosman2834: «Заявлять о том, что в Лозаннском договоре есть секретные пункты, это полная чушь и беззаконие. Поскольку международные соглашения не могут вступить в силу без ратификации ВНСТ и публикации в официальном вестнике. ПСРовцы, с одной стороны, ругают Лозаннский договор, с другой стороны, выстраивают свою политику через Лозаннский договор».

Пользователь с ником Esmerella публикует следующий комментарий:

@Erdal03724100: «ПСР разграбила все, что было накоплено республикой. Хуже того, она уничтожила еще 128 миллиардов долларов в прошлом месяце, уничтожив будущее и наших внуков. Нам очень плохо. Вдобавок еще эта не способная ни на что, недальновидная оппозиция».

Главный редактор журнала Kripteks, журналист и писатель Джеляль Эрен Челик поддерживает эту дискуссию, публикуя следующую информацию:

@yazparov: «В турецкой провинции Эрзинджан, а также в районе Мунзур есть компания, добывающая золото: Anatolian Minerals Development Ltd. Ее офис базируется в Канаде. Ее турецкий партнер хорошо известен: ЧАЛЫК Холдинг, управляемый бизнесменами от ПСР!»

@yazparov: «В 2011 году произошло слияние компаний Anatolia Minerals Development и Avoca Resources Limited, третьего по величине производителя золота в Австралии, зарегистрированного на Австралийской фондовой бирже, и возникла компания ALACER GOLD CORPORATION».

Разработка недр в Турции

@yazparov: «Кроме того, оказалось, что Anatolian Minerals Development Ltd. принадлежит известной компании RIO TINTO, также известнойкак «транснациональная горно-металлургическая компания»… Rio Tinto — это такая организация с такими «династиями», имеющими важную дымовую завесу».

@yazparov: «При анализе структуры учредителей RIO TINTO по состоянию на 2000 год перед нами предстает следующая картина:

Tinto Holdings Australia Pty Ltd 47.39 (династия Ротшильдов);

Chase Manhattan Nominees Ltd 6.51(династия Рокфеллеров);

Westpac Custodian Nominees Ltd % 6.30;

National Nominess LTD. (NA BANK) % 4.47.

А самым крупным частным инвестором является британская королевская семья!»

@yazparov: «Однако опасность, с которой столкнулась Турция в связи с RIO TINTO, не ограничивается золотыми приисками. Месторождение бора, одно из самых ценных подземных богатств Турции, также сталкивается с угрозой со стороны RIO TINTO…»

@yazparov: «Поразительной особенностью месторождения бора является то, что это самый важный элемент в мире, «скапливающий водород»… После 2030 года прогнозируется переход на двигатели, работающие преимущественно на электрической и водородной энергии. 72% запасов бора находится в нашей стране. Как вы думаете, останутся ли в стороне мировые державы?»

@yazparov: «06.02.2017 г. решением Совета министров после соответствующей публикации в Официальном вестнике оно было передано Фонду благосостояния горнодобывающих предприятий, который является стратегическим учреждением наряду со многими значимыми организациями. Его возглавляет и полностью контролирует Эрдоган».