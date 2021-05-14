Оренбург, , 09:52 — REGNUM В Оренбурге пляж на ул. Красная площадь в 2021 году отрывать не будут. Решение приняла муниципальная власть в связи со стартом работ по благоустройству восточной части набережной Урала, сообщает пресс-служба мэрии.

«Такое решение было принято с целью обеспечения безопасности жителей Оренбурга. Территория будет огорожена забором. Для размещения рабочих будут установлены строительные вагончики, на стройплощадке обустроена временная дорога», — сказала замглавы города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Татьяна Малышева.

Благоустройство набережной реки проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Стоит отметить, ранее скандал возник вокруг уничтожения деревьев на Красной площади в районе пляжа. Прокуратура провела проверку и посчитала вырубку тополей незаконной. Материалы переданы в полицию.

В горадминистрации в свою очередь заявили, что обратились в правоохранительные органы для установления конкретных людей, учинивших вырубку. Совместно с экологами и экспертами будет произведена оценка ущерба, нанесенного муниципалитету.

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