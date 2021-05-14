Москва, , 09:52 — REGNUM Биткоин вряд ли опустится до значений ниже 49 000 долларов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 мая заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.

«По нашим прогнозам, биткоин вряд ли опустится до значений ниже 49 000 долларов за «монету». А если это и произойдет, то в короткий период он отыграет обратно. Стоит посмотреть на динамику: за этот год биткоин вырос в цене более чем в пять раз, есть основания полагать, что рост продолжится и в дальнейшем, но чуть более медленными темпами», — сказала Кошелева.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Татьяна Скрыль заявила, что стоимость биткоина сильно переоценена.

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