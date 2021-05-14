Самара, , 09:54 — REGNUM Компания «ВИС-Авто» (дочерняя компания АвтоВАЗа) создала для обновлённой Lada Largus пассажирскую версию с высокой крышей. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

«В производство запущена новая версия LADA Largus с высокой крышей. Пластиковая надстройка появится и на фургонах, и на универсалах Largus», — сообщили в автокомпании.

Стоит отметить, что грузовая версия фургона с подросшей крышей была официально представлена ещё полтора года назад на московской выставке Comtrans. Это авто получило название «ВИС — 2750».

Что же касается пассажирского варианта модели с высоким кузовом, то она до настоящего момента еще нигде не демонстрировалась. Называется данный автомобиль «ВИС — 2150».

Высота машины выросла на 280 мм, до 1930 мм.

Ранее компания АвтоВАЗ приступила к производству модели Lada Granta с новым агрегатом «ВАЗ-11 182» мощностью 90 л. с. Он пришёл на смену двигателю мощностью 87 л. с.

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