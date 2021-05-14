Тбилиси, , 09:53 — REGNUM Все оппозиционные партии Грузии, получившие места в парламенте, должны прекратить бойкот законодательного органа и начать там работать. Об этом, как передаёт «Общественное телевидение», 13 мая сказала журналистам посол США в Тбилиси Келли Дегнан.

Она отметила, что между властями Грузии и оппозицией подписано соглашение по выходу из политического кризиса, разразившегося в стране. Этот процесс, как заявляет посол, нужно развивать.

«Важно, чтобы этот процесс получил дальнейшее развитие, чтобы все партии, отдельные члены парламента сделали следующий шаг и получили членство в парламенте», — сказала Дегнан.

Она отметила, что в Грузии необходимо провести избирательную и судебную реформы, и нужно, чтобы представители оппозиции приняли участие в этом процессе. Также посол напомнила, что на выборах граждане страны проголосовали за то, чтобы эти партии участвовали в работе парламента.

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». 19 апреля 2021 года в ходе долгих переговоров представители властей и ряда оппозиционных партий подписали соглашение о выходе из политического кризиса. Часть депутатов от оппозиции согласились прекратить бойкот, но три партии, включая самую крупную из оппозиционных — «Единое национальное движение», не подписали соглашение и продолжили бойкот.

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