Екатеринбург, , 10:01 — REGNUM В Екатеринбурге прошёл круглый стол, посвященный теме воздействия социальных сетей на несовершеннолетних жителей. Об этом сообщают организаторы.

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Мероприятие прошло в пресс-центре «Областной газеты», организовать мероприятие помогли представители городского отделения Всемирного русского народного собора. В обсуждении участвовали глава центра гражданско-патриотического воспитания «Каравелла» Лариса Крапивина, руководитель региональной организации «Ассоциация работников правоохранительных органов и спецслужб РФ» Евгений Миронов, общественник Евгений Малёнкин и другие специалисты по проблеме.

«Центральным в дискуссии стал вопрос о защите детей от губительного влияния интернета и компьютерных игр», — уточняют в издании.

Кроме того, затрагивалась тема дополнительного образования, а также роли родителей и школы в воспитании детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители Екатеринбурга создали стихийный мемориал в память о трагедии в Казани, где злоумышленник устроил стрельбу в гимназии.

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