Бербанк, США, , 09:48 — REGNUM Креативный директор Insomniac Games Маркус Смит заявил, что студия в будущем может выпустить продолжение игры Sunset Overdrive. Об этом он рассказал в интервью изданию GQ.

По словам Смита, единственной серьёзной причиной не заниматься созданием сиквела Sunset Overdrive является большое количество будущих релизов студии. Тем не менее разработчик уверен, что во вселенной этой игры есть ещё много историй, которые можно рассказать.

Sunset Overdrive — это приключенческий экшен, который изначально разрабатывался как эксклюзив консоли Xbox One. В нём игрокам приходилось сражаться с ордами мутантов, захвативших город.

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