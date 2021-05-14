Пенза, , 09:59 — REGNUM В Пензенской области с 5 апреля регистрируются факты нападения клещей на людей. Всего за это время за помощью в региональные медицинские учреждения обратились 291 пострадавший, из них 94 — дети до 14 лет.

По информации на 13 мая на зараженность возбудителями иксодовым клещевым боррелиозом лабораторно исследованы 289 клещей, снятых с людей. В 43 из них обнаружены возбудители заболевания, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, в Туве всего с начала сезона к врачам из-за укусов клещей обратились 239 человек, в том числе 114 детей.

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