Москва, , 09:46 — REGNUM Если эффективность массовой вакцинации против коронавируса будет подтверждена фактически, то мировой спрос на нефть может вырасти до 94,4 млн баррелей в сутки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 мая заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.

«Усиление наиболее сильного негативного тренда демонстрируется сейчас со стороны одного из крупнейших потребителей «черного золота» — Индии, стоящей на грани гуманитарной катастрофы: там был установлен очередной антирекорд по количеству погибших за сутки, а общее число заболевших превысило 23 миллиона. Столь удручающая статистика предполагает усиление падения спроса в этой стране, — сказал Чередниченко. — Прогнозы на II полугодие 2021 года давать весьма сложно в силу усиливающейся эпидемиологической неопределенности. Однако в случае фактического подтверждения эффективности проводимой по всему миру массовой вакцинации можно с уверенностью утверждать, что рост спроса на нефть по итогам всего 2021 года достижим в пределах прогноза Международного Энергетического Агентства — до 94,4 млн. баррелей в сутки».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор РЭШ Герхард Тевс объяснил, в каком случае можно ожидать дальнейшего снижения нефтяных котировок.

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