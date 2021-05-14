Благовещенск, , 09:46 — REGNUM Амурский областной суд признал виновными в совершении убийства 31-летнюю и 36-летнего жителей Шимановска. Мужчину приговорили к 17 годам лишения свободы, а женщину — к 12, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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Следствием и судом установлено, что обвиняемая спланировала убийство 28-летней женщины из-за ревности к своему отцу и малолетнему сыну. В июне 2020 года она рассказала о своём намерении знакомому, который ранее был неоднократно судим за хищения чужого имущества. Он поддержал ревнивую приятельницу. Вместе они 11 июня обманом вывели жертву в лес и убили её там. Труп был обнаружен утром рабочими.

Следствию удалось быстро установить личность погибшей и круг её общения. Уже к вечеру 12 июня преступная пара была задержана и дала признательные показания.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, обвиняемый в двойном убийстве, совершенном 12 лет назад, предстанет перед судом в Тверской области. По версии следствия, он 23 июня 2009 года в городе Торжке вместе с отцом и братом совершил убийство двух мужчин.