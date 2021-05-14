Уфа, , 09:47 — REGNUM Внести изменения в закон о мировых судьях планируют в Башкирии. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба государственного собрания республики.

«Законопроект содержит положение, согласно которому мировой судья при повторном назначении на должность сможет исполнять свои обязанности без ограничения срока полномочий. Соответствующая норма была установлена на федеральном уровне в апреле текущего года. Предлагаемый документ транслирует ее в республиканское законодательство», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания региона Константина Толкачева.

Отмечается, что в первый раз мировой судья назначается на должность сроком на три года. Сейчас в Башкирии по истечении этого срока мировой судья может быть назначен повторно на пять лет.

«Будет унифицирован правовой статус мировых и федеральных судей. В настоящее время среди судов общей юрисдикции только полномочия мирового судьи ограничены сроком, устанавливаемым на уровне каждого региона. С отменой процедуры переназначения на определенный срок будет укреплен конституционный принцип независимости мировых судей», — пояснил Толкачев.

Сообщается, что соответствующий федеральный закон вступит в силу через 90 дней после его официального опубликования. Депутаты предполагают, что в этот же день вступит в силу и региональный закон.