Москва, , 09:49 — REGNUM Рэпер и битмейкер Slava Marlow выпустил новую песню под названием «Кому это надо». об этом он сообщил в своём профиле в Instagram 14 мая.

https://www.instagram.com/p/CO0-EXtoLLS/

Композиция исполнителя уже доступна на цифровых площадках. В новой песне Slava Marlow поёт о любви: «Кстати, я недавно влюбился. Я не помню, как давно я чувствовал это».

Ранее Slava Marlow сменил имидж. Рэпер побрился налысо, хотя в одном из своих заявлений говорил, что «всю жизнь боялся коротких причёсок».

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