Омск, , 09:44 — REGNUM В Омске расследуется уголовное дело о разбойном нападении (ч. 1 ст. 162 УК РФ) на 16-летнего подростка. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 мая в следственном управлении СКР по Омской области.

Установлено, что вечером 10 мая неизвестный мужчина напал на 16-летнего студента колледжа. Злоумышленник опрокинул подростка на землю, наступил ногой на шею и начала давить, затем похитил у него мобильный телефон стоимостью 16 300 рублей.

Подозреваемый задержан. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления безработный 26-летний омич. Мужчине предъявлено обвинение, он заключён под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 12 мая в поликлинике произошла скандальная ситуация с разбоем, пострадал врач.

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