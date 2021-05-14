Иерусалим, , 09:49 — REGNUM Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), пересекший границу с Израилем и сектором Газа, перехватили силы израильских ПВО. Об этом 14 мая сообщает ВВС Израиля на своей странице в соцсети Twitter.

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Отмечается, что вначале силы израильских ВВС отслеживали передвижение беспилотника, а затем сбили его.

Также указывается, что за время с 19:00 (совпадает с мск) 13 мая по 07:00 14 мая израильские ПВО сбили запущенных с территории сектора Газа около 190 ракет. Уточняется, что еще 30 ракет упали на территории анклава.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество погибших в секторе Газа в результате налетов ВВС Израиля и артиллерийских обстрелов израильской армии достигло 115.