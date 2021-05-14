Ярославль, , 09:44 — REGNUM Владимир Познер и Иван Ургант снимут документальный фильм о городах на Волге. Об этом Познер написал на своей странице в Instagram.

Рыбинск

«Уважаемые подписчики, читатели, зрители! У меня есть для вас новость. Вы, надеюсь, смотрели документальные фильмы, которые создала наша съемочная команда за последние 14 лет. Мы в них рассказали вам об 11 странах. И после каждого фильма вы говорили: «Это было очень интересно, но когда вы снимете фильм о России?». И я отвечал: «Не знаю. И вообще, вряд ли. Уж очень велика страна, уж очень сложно». Не так давно наша группа сидела и размышляла над тем, что будем дальше снимать? Кто-то предложил Турцию, кто-то Индию, и вдруг Иван Ургант предложил: «А почему бы нам не поплыть по Волге с заходом в разные города, встречаться в них с людьми, брать у них интервью?» И мы все подумали: «И в самом деле, почему не сделать это». И вот в июле этого года мы отправимся на теплоходе по реке Волге, останавливаясь в восьми городах: Волгограде, Саратове, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Городце, Костроме и Рыбинске», — написал Владимир Познер.

Журналист также отметил, что успех фильма во многом зависит от его аудитории и попросил помощи в поиске героев для будущего фильма

«У меня, да и у всего нашего съемочного коллектива, есть просьба ко всем жителям названных городов: если вам знакомы живущие там люди, на которых, с вашей точки зрения, нам следует обратить свое внимание, то напишите нам о них страничку-другую (но не более двух). Помогите нам в поисках будущих героев нашего фильма», — попросил журналист.

Сроки выхода фильма на экраны Познер пока не назвал.