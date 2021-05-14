Тверь, , 09:42 — REGNUM Обвиняемый в двойном убийстве, совершенном 12 лет назад, предстанет перед судом в Тверской области, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По версии следствия, обвиняемый 23 июня 2009 года в городе Торжке вместе с отцом и братом совершил убийство двух мужчин. Потерпевшие скончались от множественных огнестрельных ранений. Преступники скрылись и были объявлены в розыск, в том числе в международный.

В июне 2019 года было установлено, что один из подозреваемых проживает по подложным документам на другое имя в Италии. 1 августа 2020 года он был экстрадирован в Российскую Федерацию, где в тот же день помещен под стражу.

Предварительное следствие по уголовному делу было возобновлено, мужчине предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления. В отношении остальных двух фигурантов следователем Следственного комитета уголовное дело выделено в отдельное производство, их розыск продолжается.

Обвиняемый своей вины не признал, однако следствие располагает доказательствами его причастности. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.