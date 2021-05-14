Москва, , 09:50 — REGNUM Обучение, повышение своей квалификации и более качественный труд позволяют зарабатывать больше, считают жители России. Таковы результаты исследования онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, опубликованные 14 мая.

Респонденты отвечали на вопрос, что делать человеку, который хочет зарабатывать больше, помимо поиска высокооплачиваемой работы. Постоянно учиться и повышать свою квалификацию посоветовали такому работнику 34% опрошенных.

Ещё 15% предложили «работать больше и лучше», 13% — проявлять целеустремленность и инициативу, а 12% — попросить работодателя повысить зарплату, сообщает РИА Новости.

5% респондентов полагают, что для увеличения дохода придётся начать собственное дело, 4% предложили освоить новую профессию, по 3% — искать подработку или заводить полезные связи. Ещё по 2% респондентов полагают, что следует строить карьеру, развивать интеллект и искать источники пассивного дохода.

Опрос проходил с 26 апреля по 4 мая и охватил 1,6 тыс. человек из категории активного населения РФ старше 18 лет.

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