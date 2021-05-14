Бербанк, США,
14 мая 2021, 09:41 — REGNUM Ratchet & Clank: Rift Apart «ушла на золото» —
https://twitter.com/insomniacgames/status/1392872514339049472
Разработчики проекта также напомнили, что релиз Ratchet & Clank: Rift Apart состоится 11 июня 2021 года. Игра станет эксклюзивом консоли PlayStation 5.
В Ratchet & Clank: Rift Apart главным героям игры предстоит путешествовать через многочисленные параллельные миры. По словам разработчиков, загрузка между ними будет мгновенной, благодаря техническим мощностям консоли PlayStation 5.
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