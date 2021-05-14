Бербанк, США, , 09:41 — REGNUM Ratchet & Clank: Rift Apart «ушла на золото» — т. е. издатели готовы приступить к выпуску дисков с игрой. Об этом сообщалось на официальной странице студии Insomniac Games в Twitter.

https://twitter.com/insomniacgames/status/1392872514339049472

Разработчики проекта также напомнили, что релиз Ratchet & Clank: Rift Apart состоится 11 июня 2021 года. Игра станет эксклюзивом консоли PlayStation 5.

В Ratchet & Clank: Rift Apart главным героям игры предстоит путешествовать через многочисленные параллельные миры. По словам разработчиков, загрузка между ними будет мгновенной, благодаря техническим мощностям консоли PlayStation 5.

Читайте ранее в этом сюжете: Dungeons & Dragons: Dark Alliance будет доступна по подписке Game Pass