Хасавюртовский район, Дагестан, , 09:39 — REGNUM В Дагестане шестые сутки продолжаются поиски пропавшего трехлетнего мальчика. Он ушел 8 мая из дома на улицу, и до сих пор о его судьбе ничего не известно.

К поискам пропавшего ребенка подключились уже более 2500 человек, сообщили 14 мая в администрации Хасавюртовского района. Председатель районной комиссии по чрезвычайным ситуациям Джамбулат Салавов утвердил план поисково-спасательных мероприятий. К ним подключились сотрудники Росгвардии, прокуратуры, МВД, СКР, местные жители и волонтеры из более 42 поселений. С первого дня участвуют в поиске ребенка и участники поискового отряда «Лиза Алерт».

Как сообщало ИА REGNUM, трехлетний Мухаммад З., проживающий по улице Котовского в поселке Аэродром Хасавюртовского района, пропал накануне своего четвертого дня рождения. По факту исчезновения ребенка Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».

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