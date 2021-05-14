Абердин, США, , 09:38 — REGNUM В США после прихода к власти Джо Байдена техасский округ Валь-Верде на границе с Мексикой превратился в центр притяжения для контрабандистов, сообщил местный шериф Джо Мартинес.

По его словам, после прихода Байдена число мигрантов, пытающихся незаконно пересечь границу США, значительно увеличилось.

«Криминальные элементы из Остина, Сан-Антонио, Хьюстона, Далласа приезжают сюда, чтобы нелегально переправлять мексиканцев, гватемальцев, сальвадорцев», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 13 мая, на американо-мексиканской границе была найдена восьмилетняя девочка из Гондураса без каких-либо контактов родителей.

Отметим, в последнее время случаи с детьми мигрантами, незаконно проникающими в США, участились. Некоторые дети приходят сами, а некоторые настолько малы, что родители оставляют из лежать на земле около границы с Мексикой в Техасе, пока кто-нибудь их не обнаружит.

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