Абердин, США, 14 мая, 2021, 09:38 — ИА Регнум. В США после прихода к власти Джо Байдена техасский округ Валь-Верде на границе с Мексикой превратился в центр притяжения для контрабандистов, сообщил местный шериф Джо Мартинес.

Joyous! Техас

По его словам, после прихода Байдена число мигрантов, пытающихся незаконно пересечь границу США, значительно увеличилось.

«Криминальные элементы из Остина, Сан-Антонио, Хьюстона, Далласа приезжают сюда, чтобы нелегально переправлять мексиканцев, гватемальцев, сальвадорцев», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 13 мая, на американо-мексиканской границе была найдена восьмилетняя девочка из Гондураса без каких-либо контактов родителей.

Отметим, в последнее время случаи с детьми-мигрантами, незаконно проникающими в США, участились. Некоторые дети приходят сами, а некоторые настолько малы, что родители оставляют их лежать на земле около границы с Мексикой в Техасе, пока кто-нибудь их не обнаружит.

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