Шериф в Техасе раскритиковал работу администрации Байдена
Абердин, США, 14 мая, 2021, 09:38 — ИА Регнум. В США после прихода к власти Джо Байдена техасский округ Валь-Верде на границе с Мексикой превратился в центр притяжения для контрабандистов, сообщил местный шериф Джо Мартинес.
По его словам, после прихода Байдена число мигрантов, пытающихся незаконно пересечь границу США, значительно увеличилось.
«Криминальные элементы из Остина, Сан-Антонио, Хьюстона, Далласа приезжают сюда, чтобы нелегально переправлять мексиканцев, гватемальцев, сальвадорцев», — цитирует его РИА Новости.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 13 мая, на американо-мексиканской границе была найдена восьмилетняя девочка из Гондураса без каких-либо контактов родителей.
Отметим, в последнее время случаи с детьми-мигрантами, незаконно проникающими в США, участились. Некоторые дети приходят сами, а некоторые настолько малы, что родители оставляют их лежать на земле около границы с Мексикой в Техасе, пока кто-нибудь их не обнаружит.
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