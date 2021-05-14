Горно-Алтайск, , 09:37 — REGNUM В Алтайском заповеднике впервые получены видеокадры речного бобра. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе учреждения, в апреле скрытных животных, вышедших на лёд Телецкого озера, обнаружила государственный инспектор Светлана Кульбацкая.

Она сделала фотографии животных и установила в этом месте камеру видеорегистратора.

«И, наконец, первые видеокадры из жизни бобров в Алтайском заповеднике были получены! На видео семья бобров готовит себе корм, отгрызая ветви ивы и утаскивая их ближе к жилищу», — добавили в заповеднике.

Как отмечается, следы жизнедеятельности животных были замечены в конце 80-х годов. В 2019 году сотрудники установили фотоловушки, однако получить фото и видео до настоящего времени не удавалось.

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