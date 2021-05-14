Москва, , 09:36 — REGNUM В настоящее время стоимость биткоина сильно переоценена. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 мая заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль. Так она прокомментировала очередные колебания курса данной криптовалюты.

Биткоин (сс) geralt

«Илон Маск уже не раз делал заявления, которые провоцировали падение стоимости биткоина. Как показал предыдущий опыт, это кратковременное падение, возможно, с целью сбить лихорадочный рост биткоина и выкупить на криптобирже очередной объём токенов, — сказала Скрыль. — Не раз утверждалось, что курс биткоина поддерживается крупными институциональными инвесторами. Стоит опасаться не пиара компании Tesla в лице ее директора, а того момента, когда крупные инвесторы захотят зафиксировать прибыли и начнут продавать криптовалюту. В этом случае курс биткоина может рухнуть в несколько раз».

Как полагает Скрыль, стоимость биткоина в настоящее время сильно переоценена.

«С учетом роста альтернативных криптовалют, дальнейший рост стоимости биткоина будет не столь бурным. Но такие отклонения, на 10−20%, мы будем наблюдать ещё долгое время ввиду его децентрализованного регулирования и высокой волатильности интересов участников крипторынка», — пояснила Скрыль.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, курс биткоина упал больше чем на 15% после заявлений Маска о том, что его компания прекращает покупать криптовалюту.

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