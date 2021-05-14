Оренбург, , 09:36 — REGNUM В Оренбургской области с 13 мая ввели вводится особый противопожарный режим. Решение принято на заседании регионального правительства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбуржья.

Стоит отметить, с 20 апреля в регионе начался пожароопасный сезон. С приходом жары власти прибегли к усилению мер пожарной безопасности, объявив о спецрежиме.

Во избежание пожаров в период сухой, теплой и ветреной погоды в Оренбуржье запрещено проведение сельскохозяйственных палов, разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, применение открытого огня в лесах и на территории полей. Под запрет во время особого противопожарного режима попала любительская и спортивная охота, а также посещение гражданами лесов.

За нарушения требований пожарной безопасности, совершенные в условиях особого противопожарного режима, предусмотрены штрафные санкции: от 4 до 400 тыс. рублей.

Напомним, с 14 по 19 мая в Оренбуржье ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 9 °C и более.

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