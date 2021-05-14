Ташкент, , 09:36 — REGNUM В Узбекистане создана самая большая в мире рукописная страница Корана. Об этом написал директор центра исламской культуры Шоазим Миноваров на своей странице в Facebook.

По его словам, центр начал работу по выдвижению рукописного произведения в кандидаты на попадание в Книгу рекордов Гиннесса. Миноваров уточнил, что страница является увеличенной копией отрывка из Корана XIV века, изготовленного для третьего правителя империи Тимуридов Шохруха Мирзы.

Директор центра сообщил, что страницу скопировал выпускник Ташкентского исламского института. Бумагу для гигантской страницы привезли из Японии, краски — из Турции.

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