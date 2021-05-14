Вашингтон, , 09:35 — REGNUM Американский комик-сатирик Билл Мар заразился коронавирусом, несмотря на то, что прошел полную вакцинацию, сообщает New York Post.

Билл Мар Angela George

Сам комик и ведущий программу Real Time with Bill Maher, в ко когда он затрагивает вопросы актуальной политики и культуры США, заявил 14 мая, что чувствует себя хорошо, однако на какое-то время он решил отложить запись новых выпусков передачи.

Как сообщается, никто из съемочной группы программы не дал положительный результат на коронавирус.