Рамалла , 14 мая 2021, 09:36 — REGNUM Общее количество погибших в секторе Газа в результате налетов ВВС Израиля и артиллерийских обстрелов израильской армии достигло 115. Об этом 14 мая сообщает минздрав анклава.
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«Количество жертв возросло до 115, включая 27 детей и 11 женщин», — говорится в отчете минздрава.
Также уточняется, что еще свыше 600 человек получили ранения различной степени тяжести.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по меньшей мере девять тысяч резервистов будут призваны Армией обороны Израиля на фоне обострения палестино-израильского конфликта.