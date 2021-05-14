Оттава, , 09:33 — REGNUM Кооперативная игра Dungeons & Dragons: Dark Alliance станет частью Xbox Game Pass. Об этом сообщалось на официальной странице сервиса в Twitter.

https://twitter.com/XboxGamePass/status/1392873263601049600

Игру добавят в Game Pass одновременно с релизом — 22 июня 2021 года. В сервисе будет доступна её версия для PC, Xbox One и Xbox Series X/S.

ИА REGNUM напоминает, что Dark Alliance — это ролевой экшен с видом от третьего лица по вселенной настольной ролевой игры Dungeons & Dragons. Проект будет рассчитан на кооперативное прохождение.

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