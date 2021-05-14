Москва, , 09:33 — REGNUM До конца 2021 года на всех станциях метро Москвы планируется применить технологию оплаты проезда с помощью лица — Face Pay. Об этом сообщил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.

Он уточнил, что технология в тестовом режиме уже применяется на некоторых станциях, а до конца года её хотят распространить на все без исключения станции.

Ликсутов рассказал, что в эксперименте «участвуют наши сотрудники и партнеры сервиса», оставившие биометрические данные и привязавшие к ним банковскую карту. При проходе через турникет с карты списываются деньги.

«Как именно всё происходит. Вы останавливаетесь у бокового правого турникета, обычно он выбирается для тестирования, система вас узнает, за полторы секунды списывает деньги с карты «Тройка» или с банковской карты, и вы проходите, не прикасаясь ни к чему, не доставая ни телефон, ни карту, ничего», — цитирует вице-мэра РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация президента США Джо Байдена отказалась от планов экс-главы Белого дома Дональда Трампа расширить число возможных способов идентификации с помощью биометрии, сбором которой занимается иммиграционная служба.

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