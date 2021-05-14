Нижний Новгород, , 09:33 — REGNUM В сети рассказали про необычную бронированную модель ГАЗ — 3934 «Сиам» для инкасаторов. Видео с броневиком размещено на YouTube-канале «Иван Зенкевич PRO автомобили».

ГАЗ-3934 разрабатывали совместно Горьковский автозавод и Арзамасское машиностроительное предприятие. Выпущено авто было в середине 1990-х годов.

Бронированный автомобиль предназначен для перевозки ценных грузов весом до двух тонн в условиях бездорожья.

Интересно, что в качестве инкассаторского автомобиля ГАЗ-3934 оказался непригоден. Однако ему нашли применение в Вооруженных силах России.

Кроме необычной формы бронированного кузова, модель может похвастаться пуленепробиваемыми стеклами, большим дорожным просветом (400 мм), большими внедорожными колёсами и независимой подвеской. Детали ходовой части ГАЗ-3934 унифицированы с элементами ходовой части от БТР-80.

В общей сложности было выпущено около 70 единиц таких бронемобилей.

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