Джакарта, , 09:31 — REGNUM Пять округов в Индонезии пострадали от наводнений и оползней в первый день празднования Идул Фитри, сообщает Kompas.

В национальном агентстве по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии заявили, что пострадали районы на Калимантане, Суматре и Сулавеси.

Согласно полученной информации, наводнения произошли из-за дождя и разлива рек. Уровень воды местами колеблется от 100 до 150 сантиметров.

В результате наводнений пострадали 543 человека, 98 человек эвакуировали.

Как сообщало ИА REGNUM, внезапное наводнение произошло в зоне туристических объектов на острове Суматра.

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