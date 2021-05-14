Джакарта, 14 мая 2021, 09:31 — REGNUM Пять округов в Индонезии пострадали от наводнений и оползней в первый день празднования Идул Фитри, сообщает Kompas.
В национальном агентстве по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии заявили, что пострадали районы на Калимантане, Суматре и Сулавеси.
Согласно полученной информации, наводнения произошли из-за дождя и разлива рек. Уровень воды местами колеблется от 100 до 150 сантиметров.
В результате наводнений пострадали 543 человека, 98 человек эвакуировали.
Как сообщало ИА REGNUM, внезапное наводнение произошло в зоне туристических объектов на острове Суматра.
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