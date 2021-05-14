Варшава, , 09:31 — REGNUM 13 мая в Сенате Польши состоялось голосование по поводу кандидатуры на должность омбудсмена республики — Бартоломея Врублевского. Ранее его выдвинула на эту должность правящая партия «Право и справедливость», а 16 апреля текущего года его назначение большинством голосов поддержал Сейм республики. Об этом сообщает Polskie Radio.

Теперь, для того, чтобы назначение Бартоломея Врублевского было окончательно утверждено, ему было необходимо заручиться поддержкой Сената. Однако Сенат не утвердил его кандидатуру — 49 сенаторов проголосовали против, 48 — за, 2 воздержались.

46-летний юрист Бартоломей Врублевский уже третий претендент на должность омбудсмена, который не может пройти утверждение в Сейме и Сенате. Так, первые двое кандидатов отсеялись еще на стадии голосовая в Сейме. Сейчас руководству республики будет необходимо выдвинуть новую кандидатуру на данную должность.

Как сообщало ИА REGNUM, срок полномочий нынешнего омбудсмена Адама Боднара истек в сентябре прошлого года. Однако по закону, он продолжает исполнять свои обязанности до назначения и утверждения преемника.