Вашингтон, , 09:35 — REGNUM Посольство Украины в США и посольство США на Украине работают над организацией встречи лидеров двух стран — Джозефа Байдена и Владимира Зеленского. Об этом, как передает информационное агентство «Укринформ», заявила 14 мая посол Украины в США Оксана Маркарова.

«Конечно, работаем — и мы, и наши коллеги из американского посольства на Украине — над тем, чтобы состоялась встреча и визиты как президента Зеленского в Соединённые Штаты, так и, надеюсь, седьмой визит Джо Байдена на Украину», — рассказала она.

По словам дипломата, украинская сторона готова к любому формату встречи, включая встречу на территории третьих стран.

Маркарова отметила, что отношения между Украиной и США развиваются очень активно, а поддержка со стороны США ощущается на всех уровнях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине прошли тренинги при поддержке Госдепартамента США. Американские эксперты рассказали представителям украинских спецслужб, как правильно определять и расследовать убийства, совершённые с применением оружия массового поражения.

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