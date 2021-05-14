Вашингтон, 14 мая 2021, 09:35 — REGNUM Посольство Украины в США и посольство США на Украине работают над организацией встречи лидеров двух стран — Джозефа Байдена и Владимира Зеленского. Об этом, как передает информационное агентство «Укринформ», заявила 14 мая посол Украины в США Оксана Маркарова.
По словам дипломата, украинская сторона готова к любому формату встречи, включая встречу на территории третьих стран.
Маркарова отметила, что отношения между Украиной и США развиваются очень активно, а поддержка со стороны США ощущается на всех уровнях.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине прошли тренинги при поддержке Госдепартамента США. Американские эксперты рассказали представителям украинских спецслужб, как правильно определять и расследовать убийства, совершённые с применением оружия массового поражения.
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