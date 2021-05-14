Вашингтон, , 09:32 — REGNUM В марте 2021 года Китай поставил в КНДР 587,4 тонны (4 893 барреля) очищенной нефти. Соответствующую информацию Пекин предоставил Комитету Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР.

Известно, что Пекин предоставил ООН информацию об экспорте нефти в КНДР впервые за шесть месяцев.

Напомним, что согласно резолюции СБ ООН, принятой в 2017 году, ежегодный объём нефти, поставляемой в КНДР, не может превышать 500 тыс. баррелей, что эквивалентно 60−70 тыс. тонн. Страны-члены ООН обязаны сообщать обо всех поставках.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 апреля в КНДР сдали тест на коронавирус 25 986 человек.

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