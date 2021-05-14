Москва, , 09:30 — REGNUM Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» формирует гуморальный иммунный ответ у 96,88% привитых этим препаратом здоровых людей. При этом выраженный рост титра антител у лиц с предшествующим иммунитетом к коронавирусу отмечается уже на десятый день после вакцинации, указано в инструкции к вакцине.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»

Это может указывать на возможность применения препарата для вакцинации ранее переболевших COVID-19 после снижения титра антител с целью предотвращения повторных случаев заболевания.

«В результате однократной иммунизации 100% здоровых добровольцев (все 30 человек, у которых изучены показатели клеточного иммунитета) сформировали клеточный иммунный ответ против S-белка SARS-CoV-2», — отмечено в инструкции.

Что касается защитного титра антител, то в настоящее время он неизвестен, так же как неизвестна и продолжительность защиты после вакцинации этим препаратом.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно выводам специалистов лабораторной службы «Хеликс», после лёгкого или бессимптомного течения коронавирусной инфекции антитела к SARS-CoV-2 сохраняются по меньшей мере 90 дней.