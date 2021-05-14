Ереван, 14 мая, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Азербайджанские военные продолжают находиться на армянской территории после инцидента в Сюникской области. Об этом секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил в интервью армянскому Общественному телевидению.

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По его словам, азербайджанских военных пока не удалось отбросить с территории страны. Совбез намерен обратиться в ОБСЕ, чтобы разрешить возникшую проблему.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая армянское минобороны заявило о действиях азербайджанских военных в одном из приграничных районов Сюникской области, направленных на «корректировку границы». Этот инцидент и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян назвал «диверсионным продвижением». Азербайджанцы фактически пытались окружить Чёрное озеро, пояснял он.

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