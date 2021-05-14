Сидней, Австралия, , 09:29 — REGNUM Убивший молодую девушку и после этого напавший на прохожих летом 2019 года житель Австралии получил 44 года тюремного заключения. Об этом 14 мая сообщает телеканал ABC News.

Уточняется, что в августе 2109 года по улице в центре Сиднея бегал неизвестный мужчина, который запрыгивал на автомобили и, размахивая холодным оружием, кричал: «Аллах Акбар!». Его смогли до приезда полиции задержать прохожие и после данного инцидента в медучреждение доставили 41-летнюю женщину с ранением, а позднее полиция нашла тело 24-летней девушки.

Нападавшим был 20-летний Мерт Ней (Mert Nay), который проживал в сиднейском пригороде Марайонг, и, как сообщали местные СМИ, мог сбежать из психиатрической лечебницы.

При этом 14 мая судья Питер Джонсон приговорил Нея к 44 годам тюрьмы без права на досрочное освобождение в течение 33 лет, приняв во внимание его психические проблемы и признание собственной вины. В то же время, обвинения просило для обвиняемого пожизненного заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая стало известно, что трое жителей Ялты обвиняются в убийстве 34-летнего напарника по строительным работам.