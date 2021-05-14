Набережные Челны, Татария, , 09:39 — REGNUM В Татарии расследуется уголовное дело по п.п. «з», «к», ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»), фигурантами которого являются 28-летний и 36-летняя жители города Набережные Челны. Женщину и ее сожителя удалось вычислить, благодаря записи видеорегистратора, установленного в квартире убитого.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ, злоумышленники предположили, что 62-летний житель Набережных Челнов хранит у себя дома в сейфе деньги и решили совершить на него нападение. Женщина пришла в гости к потерпевшему 8 марта этого года, дождалась, когда он заснет и впустила сожителя в квартиру. Вместе они устроили поиски ключа от сейфа, но проснулся хозяин. Злоумышленник нанес мужчине несколько ударов битой по голове, и тот потерял сознание. Во время поиска ключа подозреваемый несколько раз избивал хозяина жилища, пока тот не умер. Злоумышленники скрылись с места преступления, забрав из квартиры 1,7 тыс. рублей. Тело убитого на следующий день обнаружил сын. Во время обыска в квартире был найден установленный потерпевшим видеорегистратор. Именно запись с него позволила установить личность нападавших и задержать их.

Свою причастность к преступлению злоумышленники признали частично. По решению суда они заключены под стражу. Ведутся следственные действия. Расследование уголовное дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии, Красноярском крае и Московской области зарегистрировано больше всего убийств и покушений на убийство за первые три месяца 2021 года. Меньше всего убийств произошло на Чукотке (2) и в Калмыкии (3), а в Ненецком АО их не было вовсе.

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