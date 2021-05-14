Горно-Алтайск, , 09:26 — REGNUM В Республике Алтай в 2020 году выявили пять поддельных банкнот. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Национального банка по региону, все фальшивки оказались номиналом 5 тыс. рублей образца 1997 года.

С начала 2021 года выявлена ещё одна фальшивая купюра также на 5 тыс. рублей. Её доставили в банк при инкассации выручки одного из розничных магазинов.

«Чаще всего подделывают немодифицированные банкноты, на которых цвет герба Хабаровска меняется от малинового до золотисто-зеленого», — отметил заместитель управляющего банком Олег Обухов.

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