Сухум, , 09:28 — REGNUM 28 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 13 мая. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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«Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 210 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 28 из них», — сообщили в штабе.

Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 104 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 29 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 14 946 носителей SARS-CoV-2. Из них 13 879 победили инфекцию. Всего в стране скончались 224 пациента с диагнозом COVID-19.

В течение 12 мая в Абхазии выявили 48 носителей SARS-CoV-2 в результате 259 исследований.

Напомним, в Абхазии на этой неделе стартовала кампания по вакцинации от COVID-19. В республике применяют препарат российского производства «Спутник V». В страну завезли 6,5 тыс. доз.

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