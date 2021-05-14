Якутск, , 09:31 — REGNUM В Якутии не менее 50% численности работников исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений для недопущения распространения коронавирусной инфекции с 13 мая переведены на дистанционный режим работы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минтруда республики.

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Исключения сделаны для учреждений здравоохранения, образования и стационарных организаций социального обслуживания.

В числе первых на «дистант» перевели сотрудников 65 лет и старше, работников с хроническими заболеваниями, а также имеющих инвалидность, беременных женщин, родителей, воспитывающих детей в возрасте до 14, детей-инвалидов.

На начало мая на дистанционном режиме находится около 40% бюджетников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии 13 мая зафиксировано ещё три летальных исхода пациентов с коронавирусом.