Абакан, , 09:25 — REGNUM 59-летний мужчина и 93-летняя женщина скончались от COVID-19 в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 мая в правительстве республики.

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С начала 2021 года в Хакасии умер 171 пациент с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Хакасии выявили 27 новых носителей коронавируса (5101 с начала года).

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