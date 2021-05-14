Барнаул, , 09:25 — REGNUM Известие о том, что наличие неврологических осложнений шестикратно повышает риск смерти от коронавируса достаточно сильно смутило кандидата медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павла Шумихина («Единая Россия»). В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он назвал его «дискутабельным»:

Палата для больных COVID-19 (сс) Mstyslav Chernov

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»Относительно шестикратного увеличения риска смерти при наличии неврологических осложнений коронавирусной инфекции — мне этот вывод представляется весьма дискутабельным. Авторы исследования заявляют, что подобный риск имеет место даже у пациентов с вполне безобидными проявлениями — наподобие потери вкуса.

Учитывали ли авторы при анализе смертности наличие у пациентов с коронавирусной инфекцией наряду с неврологическими расстройствами характер и выраженность поражения дыхательной и сердечно-сосудистой систем?

Может оказаться, что вывод о значимости «безобидных неврологических симптомов» в смертности от коронавирусной инфекции является попросту некорректным. Возможно, любое тяжелое течение коронавирусной инфекции ассоциируется с определенными неврологическими проявлениями, а не наоборот, как это полагают авторы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что при наличии неврологических заболеваний риск смерти от коронавируса возрастает в шесть раз информировало РИА Новости. Ссылаясь на исследование Международного консорциума по исследованию неврологической дисфункции при COVID, опубликованное журналом JAMA Network Open, СМИ сообщило, что выводы были сделаны на основе данных 133 лечебных организаций из 13 стран.

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