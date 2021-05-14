Москва, , 09:27 — REGNUM Рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк) записал новую песню под названием Bart Simpson. Об этом он сообщил в своём Instagram-аккаунте 14 мая.

Композиция уже доступна на цифровых площадках. В треке рэпер сравнивает себя с героем мультипликационного сериала «Симпсоны»: «Baby я хулиган, как Simpson Bart. У меня есть Mastercard».

Ранее политик Дмитрий Носов в своём Instagram-аккаунте выразил мнение, что песни Элджея негативно повлияли на казанского стрелка. Именно оттуда он узнал слово «биомусор».

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