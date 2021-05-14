Висконсин, США, , 09:25 — REGNUM Авторы Call of Duty: Warzone представили официальный постер нового ивента под названием «Герои боевиков 80-х». Его опубликовали на странице игры в Twitter.

https://twitter.com/CallofDutyRU/status/1392891783919570944

В русской локализации постер сопроводили подписью «Даже «Крепкому орешку» пустят «Первую кровь». Она подтверждает скорое появление в игре Джона Макклейна — главного героя фильма «Крепкий орешек».

Напомним, сейчас в Call of Duty: Warzone идёт тематический сезон, посвящённый перемещениям во времени — в 1984 год. Вероятно, «Герои боевиков 80-х» станут не единственным событием в его рамках.

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