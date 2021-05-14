Оренбург, , 09:23 — REGNUM В Оренбурге возбудили уголовное дело по факту гибели полуторагодовалого мальчика в областной инфекционной больнице по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»), сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Радик Галимов.

По данным следствия, 10 мая ребенок был доставлен из Октябрьского района в Оренбург с диагнозом острый обструктивный ларингит. Причиной смерти мальчика указан гнойный ларинготрахеобронхит.

В рамках уголовного дела назначена судмедэкспертиза, направленная на проверку причины смерти. Также следователи проверяют качество оказания медпомощи ребенку, как в клинике Оренбурга, так и в Октябрьском районе.

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