Москва, , 09:22 — REGNUM Директор Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России Юлия Шойгу рассказала о создании нового учебника для 8−9 класса общеобразовательной школы, сообщает портал МЧС.

На заседании Общественного совета МЧС России Шойгу сообщила, что учебник создан совместно с ГК «Просвещение». В материалах сделан акцент на избежание критических ситуаций, а особое внимание уделено практической части.

Книга состоит из десяти тематических модулей. Впервые в полном объёме представлен раздел оказания первой помощи, появился блок психологических знаний, актуальных сведений о кибер-безопасности и информационных рисках.

Уточняется, что к составлению учебника были привлечены эксперты с высоким уровнем знаний из разных практических областей.